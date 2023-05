Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wo wir sind ist oben“: Dieses Motto gilt für das Basketballteam von Eintracht Lambsheim. Seit „United“ existiert, ist sie in jeder Saison aufgestiegen. Und auch in der Landesliga schnuppert die Mannschaft wieder Höhenluft, steht aktuell auf Platz zwei. Am Samstag (18 Uhr) ist der Spitzenreiter BBC Fastbreakers Rockenhausen zum Topspiel zu Gast in der Sporthalle der Karl-Wendel-Schule.

Auf diese Partie freut sich nicht nur der Trainer der Eintracht, sondern auch Aufbauspieler Marc Rodriguez Piera. Der erfahrene Spielmacher aus Katalonien spielt seit der Gründung der