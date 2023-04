Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer soll Eintracht Lambsheim noch aufhalten? Die Korbjäger ziehen an der Spitze der Landesliga einsam ihre Kreise. Das soll auch nach der Partie gegen die VT Zweibrücken am Samstag (18 Uhr) so sein. Die Vorzeichen dafür stehen gut, zwei angeschlagene Spieler kommen zurück. Ein Neuzugang hat seine Form gefunden.

Er war am vergangenen Wochenende maßgeblich am Auswärtserfolg bei der SG Towers Speyer/Schifferstadt. Dominik Benz steuerte zum 78:70-Erfolg der Eintracht starke 23 Zähler bei.