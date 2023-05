Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ihre Siegesserie hat die erste Herrenmannschaft von Eintracht Lambsheim in der Landesliga Rheinhessen-Pfalz fortgesetzt. Mit 78:50 gewannen die Lambsheimer am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern II und führen damit weiter souverän die Tabelle an. Es gab jedoch eine Phase im Spiel, in der die Eintracht wackelte, dann aber Moral bewies.

Am Ende waren sich alle einig: Gäste-Aushilfscoach Max Middleton, Eintracht-Trainer Sven Schumacher und die Spieler: Im dritten Viertel hätte das Spiel nach einem starken Start der Eintracht zugunsten