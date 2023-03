Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Nach einer kuriosen Partie haben die Basketballer von Eintracht Lambsheim den nächsten Aufstieg unter Dach und Fach gebracht. 72:69 gewann die Mannschaft von Trainer Sven Schumacher in der Landesliga bei den BBC Fastbreakers Rockenhausen am Sonntagnachmittag und darf in der kommenden Saison in der Oberliga auf Korbjagd gehen. Dabei wurde es nach der Pause noch mal eng.

„Es war ein unfassbares Spiel“, berichtete Kristian Vukelic. Der Abteilungsleiter Basketball bei Eintracht Lambsheim war einer von nach seiner Schätzung etwa 50 Fans, die die Mannschaft in die