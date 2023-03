Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Sieg fehlt Basketball-Landesligist Eintracht Lambsheim noch, dann ist das große Ziel erreicht: die Meisterschaft in Verbindung mit dem Aufstieg in die Oberliga. Bereits vier Spieltage vor Ende der Runde kann die Mannschaft von Trainer Sven Schumacher den Triumph perfekt machen. Dafür braucht es jedoch einen Sieg beim Auswärtsspiel gegen den Verfolger aus Rockenhausen am Sonntag (16 Uhr).

Kein Wunder, dass der Taschenrechner von Abteilungsleiter Kristian Vukelic in den vergangenen Tagen heiß gelaufen ist. „Ich habe die Tage so oft auf die Tabelle geschaut, hin und her gerechnet,