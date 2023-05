Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Basketballer der Eintracht Lambsheim haben auch ihre dritte Partie in der Landesliga gewonnen. Das Team von Trainer Sven Schumacher bezwang am Samstag im Topspiel den BBC Fastbreakers Rockenhausen mit 74:69 (31:31) und steht nun an der Tabellenspitze. Ein Lambsheimer stach wieder besonders heraus.

„Das war ein dramatisches und abwechslungsreiches Spiel“, sagte Schumacher nach der Begegnung. Bis kurz vor Spielende sei es eine von beiden Seiten sehr eng geführte Partie gewesen. Dann habe Lambsheim