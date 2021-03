Die Gründe, die von der Stadt Frankenthal für die außerordentliche Kündigung des langjährigen Kaufmännischen Direktors der Stadtklinik angeführt werden, haben auch das Landesarbeitsgericht nicht überzeugt. Dessen 1. Kammer hat am Freitag das Urteil des Arbeitsgerichts Ludwigshafen vom Juli vergangenen Jahres in allen damaligen Punkten bestätigt und auch von der Verwaltung nachgeschobene Vorwürfe gegen den früheren Manager des Krankenhauses nicht anerkannt.

Keine Revision zugelassen

„Sie haben gewonnen“, sagte Martin Wildschütz, Vorsitzender der Kammer und Präsident des Landesarbeitsgerichts, bei der Verkündung seiner Entscheidung zu dem Mann. Eine Revision zum Bundesarbeitsgericht haben er und seine Schöffen nicht zugelassen, weil der Fall keine Rechtsfrage von besonderer übergeordneter Bedeutung aufwerfe. Sobald das Urteil rechtskräftig wird, hat der entlassene Verwaltungsleiter rückwirkend bis zum Zeitpunkt seines Rauswurfs im November 2019 Anspruch auf Zahlung seines Gehalts und müsste auch wieder beschäftigt werden.

Parteien lehnen Einigung ab

Ausgelöst von internen Untersuchungen in der Klinik hatte die Stadt dem Ex-Direktor vorgeworfen, er habe wider besseres Wissen die Abrechnung bestimmter Behandlungsformen fortgesetzt, obwohl organistorische und personelle Voraussetzungen gefehlt hatten. Aus arbeitsrechtlicher Perspektive wiegen für Wildschütz dieser Aspekt und auch andere Punkte wie angebliche Mängel in der elektronischen Datenverarbeitung nicht schwer genug für eine fristlose Kündigung. Eine gütliche Einigung hatten die Parteien in der mündlichen Verhandlung am Vormittag abgelehnt.