Seit Freitagmittag ist der Lambsheimer Nachtweideweiher wieder für Schwimmer geöffnet und der Silbersee in Bobenheim-Roxheim soll „zeitnah“ folgen. Das teilten Lambsheims Ortsbürgermeister Herbert Knoll (CDU) und der Erste Beigeordnete Frank Peter aus Bobenheim-Roxheim mit. Beide Gemeinden hatten auf „grünes Licht“ vonseiten der Kreisverwaltung in Ludwigshafen gewartet, die am Freitagmittag eine entsprechende Meldung herausgab. Demnächst tünde der Öffnung der Badeseen im gesamten Kreis nichts mehr im Wege. Die Abstands- und Hygieneregeln müssen dennoch eingehalten werden, betonte Knoll, der am Freitag bereits entsprechende Hinweisschilder verteilt hat. . „Ich kann nur an die Bürger appellieren, sich daran zu halten.“