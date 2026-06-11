In drei Lambsheimer Stiftungen warten insgesamt rund 160.000 Euro darauf, für Bildung und die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen ausgegeben zu werden. Wie die Verwaltung dem Lambsheimer Sozialausschuss dargelegt hat, liegt das Geld auf den Konten der Bildungs-, der Rohrbacher und der Bürgerstiftung. Um Förderung bewerben können sich Lambsheimer Einrichtungen und Vereine, die Bildungs-, Sozial- oder Kulturprojekte anbieten. In den vergangenen eineinhalb Jahren sind zwölf Projekte mit zusammen mehr als 33.000 Euro bezuschusst worden. „Viele Bewerbungen kamen von der Schule und von Kitas, weniger von Vereinen“, berichtete der zuständige Beigeordnete Klaus-Peter Spohn-Logé (Grüne). Er und Bürgermeisterin Barbara Eisenbarth-Wahl (CDU) wünschen sich seit Längerem, dass stärker von den Stiftungen Gebrauch gemacht wird.