Nach Rallye-Pause zurück im Rhythmus: Dietz/Dietz aus Lambsheim fahren in Unterland-Hohenlohe aufs Podest und feiern ihr Comeback.

Das Lambsheimer Ehepaar Sebastian und Denise Dietz ist bei der Rallye Unterland-Hohenlohe mit seinem BMW 323ti auf den dritten Platz gefahren. Bei der Rallye Südliche Weinstraße waren die Eheleute noch auf dem achten Platz gelandet und hatten danach spontan beschlossen, auch die Rallye Unterland-Hohenlohe zu fahren. Allerdings war da zunächst noch eine kleine bürokratische Hürde zu meistern.

„Unser Auto hatte nur TÜV bis 2/26. Nachdem der TÜV-Prüfer aber keine Einwände hatte und unser Rallye-BMW eine frische Plakette bekam, waren wir dann bei der Rallye Unterland-Hohenlohe-Retro-Wertungsfahrt in und um Untersteinbach bei Öhringen am Start“, schilderte Sebastian Dietz.

Rundkurs durch steile Weinberge

Die Rallye bot nach seinen Angaben den mehr als 1000 Zuschauern an der Strecke „spannenden Motorsport in der schönen Kulisse der Weinberge“. Gefahren wurden vier Wertungsprüfungen, davon die WP 1 und 3 mit jeweils 7,7 Kilometer Länge und die beiden Highlights WP 2 und 4 mit je 9,4 km langem Rundkurs durch die steilen Weinberge mit engen Kurven, Spitzkehren und meist kurzen Geraden. „Im Gegensatz zur Rallye SÜW, bei der wir nach einem Jahr Rallye-Kleinkindpause die ersten vier Wertungsprüfungen brauchten, um wieder in unseren Rhythmus zu kommen, waren wir bei der Rallye Unterland-Hohenlohe von Anfang an voll konzentriert und in unserem Rhythmus“, berichtete Sebastian Dietz.

Vom Start weg habe man sich mit dem amtierenden Meister- und Vize-Meister-Team der ADAC Retro-Rallye-Serie-Süd einen spannenden Dreikampf um Platz eins geliefert, den die Zuschauer dank Live-Timing im Internet direkt miterleben konnten. Im Regrouping (zur Halbzeit) lagen die Lambsheimer mit dem Vize-Meister-Team Wolfgang und Fabian Michalsky (Schutterwald) gleichauf eine Hundertstelsekunde hinter dem Meister-Team Andreas Zuhnemer/Max Buchert (Aglasterhausen/Böhl-Iggelheim).

Einen Tick langsamer

Der extrem enge Dreikampf setzte sich in der zweiten Rallyehälfte nahtlos fort und im Ziel war das Team Dietz wieder zeitgleich mit den Michalskys auf Platz zwei. Andreas Zuhnemer/Max Buchert gewannen die Rallye mit 0,2 Sekunden Vorsprung.

Da laut Reglement bei Zeitgleichheit kein Platz doppelt besetzt sein darf, gab das Abschneiden in der WP1 den Ausschlag. Und da waren die Lambsheimer einen Tick langsamer gewesen als ihre Konkurrenten. „Wir sind sehr zufrieden, zumal wir wieder jede Menge Spaß hatten und unser BMW 323ti super gelaufen ist“, sagte Sebastian Dietz.