Bürgern und Betrieben in Lambsheim droht die Erhöhung der Steuerhebesätze durch die Gemeinde. Denn es gibt trotz Grundstücksverkaufs Probleme mit dem Haushalt.

Vor dem Lambsheimer Gemeinderat lag kürzlich der Entwurf für den Doppelhaushalt 2026/27. Das Gremium hätte ihn beschließen können, hat das aber nicht getan, weil einige wichtige Punkte bislang gar nicht beraten wurden – zum Beispiel die Höhe der Hebesätze für die Grund- und die Gewerbesteuer.

Dass Ortsbürgermeisterin Barbara Eisenbarth-Wahl (CDU) und Dirk Fahrnbach von der Finanzabteilung der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim kurzfristig eine Erhöhung um 15 bis 20 Prozentpunkte eingeplant haben, hat seinen Grund. Das soll der Kommunalaufsicht den Willen zum Haushaltsausgleich signalisieren. Für Agrargrundstücke würde dann künftig ein Hebesatz von 365 Prozent gelten und für Baugrundstücke 485 Prozent. Der Gewerbesteuersatz stiege auf 395 Prozent. Doch dieser Vorschlag soll auf Wunsch von Ratsmitgliedern noch diskutiert werden.

Es ist den Bürgern und Firmeninhabern ja auch schwer zu vermitteln, warum sie mehr Steuern an die Gemeinde zahlen sollen, obwohl sich diese gerade eine goldene Nase mit dem Verkauf der Gewerbefläche Im Brand II verdient hat. Für das Planjahr 2026 hat Fahrnbach bei „Erträge aus Veräußerung von Immobilien“ immerhin 3,12 Millionen Euro eingetragen.

Erst großer Überschuss, dann tiefrote Zahlen

Dass Edeka Südwest das Gelände am Eppsteiner Weg für den Neubau einer Großbäckerei gekauft hat, bewirkt im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 2,06 Millionen Euro. Doch so unglaublich es klingt: Im Jahr darauf wird sich buchhalterisch ein Defizit von 1,13 Millionen Euro ergeben. Ähnlich hoch werden die errechneten Verluste in den Folgejahren sein.

Die Gemeinde- und Rechnungsprüfer bei der Kreisverwaltung finden das bedenklich, weshalb die Gefahr besteht, dass sie den Lambsheimer Doppelhaushalt nicht genehmigen werden. Die Bürgermeisterin und der Kämmerer haben in den vergangenen Wochen offenbar mit Engelszungen geredet, um mit dem Argument Gehör zu finden, dass der Gewinn aus 2026 doch bis ins Jahr 2027 hineinwirkt. Und dass den vorhergesagten roten Zahlen für 2028 und 2029 noch nicht bezifferbare Einnahmen aus der Gewerbesteuer entgegenstehen werden, wenn die Edeka-Backfabrik erst einmal angelaufen ist.

„Wir haben außerdem im Plan für 2027 auf der Ausgabenseite alles durchleuchtet und viele Ansätze reduziert“, berichtete Eisenbarth-Wahl in der Sitzung des Gemeinderats. Sonst wäre das Defizit noch sehr viel höher. Ein weiteres Zeichen des guten Willens wären ihr zufolge die genannten Steuererhöhungen.

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Die Sprecher der Ratsfraktionen fühlten sich in der jüngsten Ratssitzung trotz allem überrumpelt von dem neuen Haushaltsentwurf, den sie wenige Tage zuvor bekommen hatten, weil bis dahin noch Antworten der Kommunalaufsicht fehlten. „Die Steuererhöhungen wurden nicht, wie sonst üblich, vorberaten“, wandte Lukas Krauß (Grüne) ein. „Übers Thema Sparen haben wir gar nicht gesprochen“, gab Ralf Lenke (SPD) zu bedenken. Und die FDP hätte am liebsten nur den Etat für das fette Jahr 2026 verabschiedet, nicht aber für das magere Jahr 2027.

Das Ende vom Lied war eine Vertagung. Der Hauptausschuss wird sich am Dienstag, 31. März, noch einmal treffen. Dann will die Bürgermeisterin ihr in den Zahlen verstecktes Sparpaket erläutern, und die Fraktionen sollen ihrerseits Ideen präsentieren, wie man eine Steuersatzerhöhung vermeiden könnte. Ein Vorschlag liegt bereits auf dem Tisch: Das Budget für Straßenreparaturen soll in diesem Jahr verdoppelt werden. Die Hoffnung: So könnten frühzeitig mehr Schäden behoben und künftige Ausbauten vermieden werden.

Wiederkehrende Beiträge steigen

Im Zusammenhang mit dem Gemeindehaushalt steht auch die Entscheidung über die neue Straßenausbausatzung. Die bedeutsamste Änderung ist die Reduzierung des Gemeindeanteils an den Ausbaukosten von 40 auf 30 Prozent. Die Grünen hätten sich eine stärkere Reduzierung auf 25 Prozent gewünscht, um die Gemeindekasse zu schonen.

Weil das auf Kosten der Lambsheimer Grundstücksbesitzer und Beitragszahler ginge, setzte sich der Vorschlag im Rat nicht durch. Folgerichtig stimmten die Grünen gegen diesen Teil des Beschlusses, der außerdem einen Beitragssatz von 26 Cent pro Quadratmeter gewichtete Fläche vorsieht. Auf dem 3,74 Millionen Euro schweren Ausbauprogramm bis 2030 stehen Korngärtenstraße, Berliner Straße und Hauptstraße.

Termin

Sitzung des Hauptausschusses der Ortsgemeinde Lambsheim am Dienstag, 31. März, 19 Uhr, im Bürgersaal, Mühltorstraße 25.

