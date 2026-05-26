Arnold Schroth vom ABC Ludwigshafen siegt in Edenkoben über zwei Sprintstrecken.

Der für den ABC Ludwigshafen startende Lambsheimer Arnold Schroth hat bei den innerhalb des 46. Masters-Sportfests in Edenkoben ausgetragenen Pfalzmeisterschaften zwei Titel gewonnen. Schroth startete in der Altersklasse 85 und steigerte beim Sieg über 100 Meter trotz Gegenwinds mit 21,86 Sekunden seine Leistung gegenüber seinem Start in Erbach steigern. Über 200 m war er in 47,90 Sekunden zwar etwas langsamer als im Odenwald, ist aber nach eigenem Bekunden trotzdem zufrieden nach Hause gefahren. „In den nächsten sechs Wochen werde ich entsprechend trainieren, um am 5. Juli in Hattersheim über 400 Meter die Qualifikation für die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft am 18. und 19. Juli in Mönchengladbach zu schaffen“, kündigte Schroth an.