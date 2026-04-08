Mit 88 Jahren ist man nicht zu alt für Topleistungen. Das beweist der Lambsheimer Arnold Schroth (ABC Ludwigshafen) einmal mehr bei der Masters-Hallen-EM.

Der für den ABC Ludwigshafen startende Lambsheimer Arnold Schroth hat bei den 15. European Masters Athletics Championships Indoor in Torun in Polen zwei Bronzemedaillen gewonnen. Höhepunkt der Europameisterschaften war aus der Sicht von Arnold Schroth das Staffelrennen über 4x200 Meter. Eigentlich hatte der 88-Jährige geplant, als Mitglied einer Staffel in der Altersklasse M85 anzutreten. Da allerdings ein Läufer ausgefallen war mussten Schroth und der 89 Jahre alte Gerhard Klauder (89 Jahre) in der Altersklasse M80 antreten. Dort erreichte er gemeinsam mit Christian Boysen und Friedhelm Adorf in 3:16,81 Minuten den dritten Platz.

Über 400 Meter erreichte der Lambsheimer in der Zeit von 1:57,80 Minuten ebenfalls den dritten Platz. Über 60 und 200 Meter wurde Schroth jeweils Fünfter. Die Europameisterschaften waren für ihn der krönende Abschluss der Hallensaison. In der Freiluftsaison sind die Pfalzmeisterschaften in Edenkoben und die deutschen Meisterschaften in Mönchengladbach die wichtigsten Wettkämpfe sein.