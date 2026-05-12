Arnold Schroth vom ABC Ludwigshafen feiert bei den südhessischen Meisterschaften der Senioren in Erbach einen Doppelsieg.

Der für den ABC Ludwigshafen startende Lambsheimer Arnold Schroth ist erfolgreich in die Freiluftsaison gestartet. Arnold Schroth war bei den südhessischen Meisterschaften der Master (Senioren) in Erbach über 100 und 200 Meter am Start. Da er in der Altersklasse M85 wieder ohne Konkurrenz war musste gegen teils zehn Jahre jüngere Athleten laufen. Der Lambsheimer ließ sich davon aber nicht beirren und sicherte sich in 22,04 Sekunden über 100 und 47,33 Sekunden über 200 Meter jeweils den ersten Platz.

Die geforderten Minderleistungen für die Starts an den deutschen Meisterschaften Masters im Juli in Mönchengladbach hat er damit in beiden Disziplinen bereits unterboten. Am Pfingstsamstag werden beim 46. Masters-Sportfest in Edenkoben auch die Pfalzmeister über 100 und 200 Meter ermittelt. Schroth will über beiden Strecken starten und verspricht. „Bis dahin heißt es, fleißig trainieren um eventuell. noch bessere Zeiten zu erzielen.