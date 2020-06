Obwohl Großveranstaltungen bis 31. Oktober untersagt sind, müssen die Lambsheimer vielleicht nicht auf ihre Kerwe verzichten. „Aus den Gremien heraus entstand die Idee einer dezentralen Kerwe zum traditionellen Termin am ersten Septemberwochenende“, informierte Ortsbürgermeister Herbert Knoll (CDU) im Gemeinderat. Man befinde sich in der Planungsphase, sagte die Erste Beigeordnete Silke Wilhelm (CDU), die mit dem Geschäftsbereich Kultur auch für die Kerwe zuständig ist. Vereine, Organisationen und Schausteller seien angeschrieben worden und sollen ihre Ideen bis Ende Juni mitteilen. Als Beispiel für eine dezentrale Kerwe nennt Wilhelm die Haardtdörfer, in denen Weingüter zum Kerwetermin ihre Höfe öffneten. „Ziel ist es, dass nicht zu viele Menschen an einer Stelle verweilen.“ Am Ende wäre es eine Veranstaltung, „die privat von vielen Vereinen ausgerichtet wird“.