Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Kanalnetz in Lambsheim gibt Anlass zur Sorge, es besteht dringender Handlungsbedarf. Mit Kosten von mehr als eineinhalb Millionen Euro ist allein für das dringendste Paket zu rechnen. In den restlichen Dörfern der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim sieht es deutlich besser aus. In Großniedesheim ist allerdings etwas Ärgerliches passiert.

Der Generalentwässerungsplan für die Verbandsgemeinde ist fortgeschrieben und kürzlich im Werksausschuss vorgestellt worden. Im Blick hatten die Fachleute den Ist-Zustand und