Ein Brand ist am frühen Dienstagmorgen in einer Lagerhalle im Industriegebiet im Wormser Norden ausgebrochen. Wie die Polizei meldet, ging der Notruf gegen 4.30 Uhr bei der Feuerwehr ein. Die Halle steht auf dem Gelände eines holzverarbeitenden Betriebs in der Mainzer Straße. In einem nach außen offenen Bereich der Halle wurde geraspeltes Pressholz gelagert, das aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geriet. Laut Bericht kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Anwohner wurden vor den giftigen Rauchgasen gewarnt. Um den Brand zu löschen, musste die Feuerwehr das Holzmaterial nach und nach abtragen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei Worms hat Ermittlungen aufgenommen.