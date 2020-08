Einen Ladendiebstahl, der sich am späten Montagnachmittag in einem Geschäft Am Römischen Kaiser ereignet hat, meldet die Polizei in Worms. Laut Bericht vom Dienstag betrat ein bislang unbekanntes Täterpärchen gegen 17 Uhr den Laden. Während der Mann die Verkäuferin bat, ihm Geld zu wechseln, entwendete die Frau aus einem Regal eine Handtasche zum Preis von 130 Euro. Der Verkäuferin fiel der Diebstahl erst auf, als das Paar das Geschäft wieder verlassen hatte. Die Fahndung der verständigten Polizei blieb ohne Erfolg. Die Videoaufzeichnungen des Ladens werden derzeit ausgewertet. Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß sein, kurze dunkle Haare haben und zur Tatzeit hellblaue Jeans und ein buntes T-Shirt getragen haben. Die Frau soll dunkelhaarig sein und eine dunkelblaue Jeans und ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift „Boss“ getragen haben. Die Polizei bittet unter Telefon 06241 852-0 um Hinweise von Zeugen.