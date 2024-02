In einem Drogeriemarkt in der Frankenthaler Innenstadt wurde am Montagnachmittag laut Polizei ein 34-Jähriger dabei beobachtet, wie er Ware aus der Verpackung nahm und in seiner Unterhose versteckte. Der Ladendetektiv sprach den Beschuldigten am Ausgang an, woraufhin der Mann den Mitarbeiter zur Seite stieß und aus dem Geschäft lief. In der Fußgängerzone wurde der 34-Jährige schließlich von dem Detektiv eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 140 Euro. Der Flüchtende muss sich wegen räuberischen Diebstahls verantworten.