Wegen Ladendiebstahls hatte der 37-jährige Frankenthaler, der am Donnerstag auf frischer Tat ertappt wurde, bereits Hausverbot in einem Drogeriemarkt in der Wormser Straße. Trotzdem hatte der Mann laut Polizeibericht in dem Laden bereits die Diebstahlsicherung eines Parfüms entfernt, als er von Mitarbeitern wiedererkannt worden sei. Diese hätten den Frankenthaler angesprochen. Daraufhin habe er das Parfüm wieder in die Auslage gelegt. Dem Mann drohen jetzt Anzeigen wegen des Verdachts des Diebstahls und des Hausfriedensbruchs.