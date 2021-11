Weil sich ein von Mitarbeitern des Media-Marktes am Samstag gegen 18.40 Uhr im Wormser Einkaufspark erwischter Ladendieb vehement zur Wehr setzte, informierten diese die Polizei. Nach Eintreffen der Beamten beruhigte sich der Mann, heißt es im Polizeibericht. Gefunden wurde bei ihm das Diebesgut: Kopfhörer im Wert von 15 Euro. Gleichzeitig hatte der Mann sein bar ausgezahltes Monatsgehalt in Höhe von rund 3000 Euro in der Tasche. Gegen den Mann läuft nun eine Anzeige wegen Diebstahls.