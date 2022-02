Sechs Flaschen Parfüm wollte ein 36 Jahre alter Ladendieb nach Angaben der Polizei Frankenthal am Dienstagnachmittag aus einem Drogeriemarkt in der Wormser Straße mitgehen lassen. Den Beamten zufolge löste allerdings beim Verlassen des Geschäfts die Alarmanlage aus. Mitarbeiterinnen hätten den Mann dann wieder ins Ladeninnere geführt. In einer mitgeführten Sporttasche seien dann die Flacons entdeckt worden. Den Wert des Diebesguts beziffern die Ermittler mit einem „mittleren dreistelligen Betrag“.