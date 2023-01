Mit einigen Medaillen kehrten der Leichtathletikclub und die Turngemeinde Frankenthal von den Pfalzmeisterschaften zurück. Fünf Titel sprangen für die TG heraus, drei für den LAC.

LAC-Athletin Kimberly Metz siegte jeweils souverän in der Altersklasse U20 über 60 Meter in 7,97 Sekunden und auch bei den Frauen über 200 Meter (26,05). Einen weiteren Titel sicherte sich Jennifer Just (U18) über 60-m-Hürden in neuer persönlicher Bestleistung von 9,49 Sekunden. Mit dieser Zeit qualifizierte sich Just für die Süddeutschen Meisterschaften in Sindelfingen am 4. Februar.

Favour Aikins konnte nach einer sehr starken Vorlaufzeit über 60 Meter (U18, 7,87) auch einen klaren Sieg im Endlauf (7,88) erringen. Diese Zeit bedeutet für Aikins die Qualifikationsnorm für die Süddeutschen Meisterschaften. Jennifer Just erreichte ebenfalls den Endlauf über 60 Meter. Mit nun schon etwas müden Beinen errang Aikins zum Abschluss noch den zweiten Platz im Weitsprung mit 5,10 Metern.

Drei Titel für Marike Meyer

Mit fünf Pfalzmeister- sowie drei Vizetiteln schlossen die Athleten der TG ein erfolgreiches Wochenende in der Leichtathletikhalle in Ludwigshafen ab. Den Auftakt am Samstag machte Carlotta Meyer über die 800 Meter in der Altersklasse U20. In 2:30,62 Minuten lief sie zum Pfalzmeistertitel.

Ihre jüngere Schwester Marike (W14) knüpfte an diese Leistung an. Mit drei Starts und drei Titeln war Marike Meyer die erfolgreichste Athletin der TG Frankenthal. Zuerst siegte die Nachwuchsathletin in 10,05 Sekunden über die 60-Meter-Hürden. Danach qualifizierte Sie sich als Vorlaufschnellste mit 8,68 Sekunden für den Endlauf über 60 Meter und siegte dort in 8,60 Sekunden. Am Ende des Tages folgte der Sieg im Weitsprung mit 4,93 Meter. Hier hätte jeder ihrer sechs Sprünge zum Sieg geführt.

Mit dem letzten Sprung zur Pfalzmeisterschaft

Den fünften Titel des Tages für die TG erreichte Magnus Urban mit seinem letzten Satz im Weitsprung (M14). Mit genau fünf Metern setzte er sich im letzten Durchgang an die Spitze des Feldes. Zuvor wurde er bereits Vize-Pfalzmeister über die 60-Meter-Hürden (9,67) und erreichte mit 8,38 Sekunden den Endlauf über die 60-Meter-Sprintstrecke. Hier kam er mit 8,36 Sekunden auf Platz sechs. Zümra Yilmaz belegte mit 9,28 Sekunden Platz 14 über die 60 Meter in der Altersklasse der W14 und mit 4,01 Meter Rang zehn im Weitsprung.

Tim Stölzle und Tymur Hurhii sprinteten beide in den Endlauf über 60 Meter (7,78 und 7,76 Sekunden). Dort belegten sie am Ende die Plätze drei (Hurhii, 7,73) und vier (Stölzle, 7,75).

Tim Stölzle zweimal Zweiter

Weiter an die Spitze ging es für Tim Stölzle danach im Weitsprung. 5,34 Meter bedeuteten den Vizemeistertitel. Tymur Hurhii erreichte mit 4,70 Meter Platz fünf. Zum Abschluss ersprintete sich Stölzle noch Platz zwei über die 200 Meter (25,48 Sekunden).

Im großen weiblichen Starterfeld der U18 erreichte Mia-Sophie Urban mit 8,83 Meter im Kugelstoßen Platz fünf. Über 60 Meter reichte die Vorlaufzeit von 8,94 Sekunden nicht für den Endlauf. Ebenso erreichte sie im Weitsprung mit 4,30 Meter nicht den Endkampf.

Am nächsten Samstag folgen noch die Pfalzmeisterschaften der U14. Für die U18 geht es am Sonntag dann bereits weiter mit den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften.