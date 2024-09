Der seit Langem geforderte Bau eines Radweges entlang der Landstraße 524 zwischen dem Frankenthaler Vorort Eppstein und der L527 (Peterhof) kommt einen entscheidenden Schritt voran: Wie das Verkehrsministerium am Donnerstagnachmittag mitteilte, wurde das Projekt mit einem Gesamtbudget von 600.000 Euro in das Straßenbauprogramm 2025/26 des Landesbetriebs Mobilität (LBM) aufgenommen. Es soll den Frankenthaler Vorort Eppstein direkt mit dem Industriegebiet „Am Römig“ verbinden. „Der Radweg wird die gefährliche Strecke sicherer machen und eine wichtige Verbindung für Radfahrer schaffen“, so der Landtagsabgeordnete Martin Haller (SPD) in einer Pressemitteilung. Der Lambsheimer sichert zu, sich weiter für den Radweg einzusetzen und ist überzeugt: „Nun rücken die Bauarbeiten näher.“ Weitere Straßenbauprojekte in Frankenthal, in die das Land in den kommenden Jahren investieren will, sind der Umbau an der Anschlussstelle Frankenthal von der A6 kommend zur L523/ Wormser Straße (Anteil des Landes 3,7 Millionen Euro) sowie – mit Vorbehalt ab 2027 – der Ausbau des Knotenpunkts Nord (Wormser Straße/Industriestraße/Wilhelm-Hauff-Straße (650.000 Euro). Mit 1,2 Millionen Euro ist die Überführung über die Bahngleise in der Flomersheimer Straße eingeplant. Bis Ende diesen Jahres sollen hier bereits etwa 300.000 Euro ausgegeben worden sein. Das Bauwerk ist seit zwei Jahren für den Verkehr nur eingeschränkt nutzbar. Ein Gutachten war im Juni zu dem Schluss gekommen, dass die Standsicherheit der Brücke, deren Abriss zwischenzeitlich im Raum stand, nicht in Gefahr ist.