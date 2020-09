„Es bewegt sich nichts, wir werden hingehalten“, kritisierte Hans Dropmann (CDU) am Mittwochabend im Ortsbeirat Eppstein und bezog sich in seiner Anfrage auf den Bau des Radweges entlang der L524. Gerade in der dunklen Jahreszeit sei es lebensgefährlich, die Straße mit dem Fahrrad zu benutzen. Michael Reinhardt, Abteilungsleiter beim Bereich Planen und Bauen, verwies auf die Zuständigkeit des Landesbetriebs Mobilität (LBM). Der ursprüngliche Plan, über die Stiftung Kulturlandschaft die notwendigen Ausgleichsflächen zu liefern, sei gescheitert. Inzwischen habe die Verwaltung dem LBM geeignete Flächen mitgeteilt. Das Ergebnis der Prüfung liege noch nicht vor. Das Planfeststellungsverfahren solle noch in diesem Jahr eingeleitet werden.