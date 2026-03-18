Die Brückenbauarbeiten an der Anschlussstelle Frankenthal-Nord gehen weiter. Die Landstraße zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim wird deshalb auf Höhe der A6 gesperrt.

Zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim steht am Wochenende die nächste Vollsperrung an. Die L523 wird auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Frankenthal-Nord in der Zeit von Freitag, 20. März, 21 Uhr, bis Sonntag, 22. März, 22 Uhr, in beide Richtungen gesperrt.

Wie schon bei den Sperrungen in den vergangenen Wochen und Monaten hängt das mit dem Neubau der Autobahnbrücke im Frankenthaler Norden zusammen. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, werden am Wochenende die Trag- und Schutzgerüste am südlichen Teilbauwerk demontiert. Damit diese Arbeiten sicher ablaufen können, sei die Vollsperrung notwendig. Auch die Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle Frankenthal-Nord – die sogenannten Ohren – werden deshalb teilweise nicht befahrbar sein.

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So ist die Umleitung ausgeschildert

„Die Umleitungen für alle gesperrten Verbindungen erfolgen über die Anschlussstelle Ludwigshafen-Nord beziehungsweise das Autobahnkreuz Frankenthal“, informiert die Autobahn GmbH. Das bedeutet, dass die Umleitungen so ausgeschildert werden, wie dies auch zuletzt der Fall war. Für den langsam fahrenden Verkehr, der nicht auf der Autobahn fahren darf, ist eine Umleitung über Beindersheim, Groß- und Kleinniedesheim eingerichtet.

Diese Route über die Dörfer ist aber nicht die offizielle Umleitung für den übrigen Verkehr, der stattdessen angehalten ist, über die A6 zu fahren. Radfahrer sollen weiterhin die A6-Unterführung bei Mörsch nutzen.

Rohbau auf Südseite fast fertig

Gleichzeitig hat die Autobahn GmbH gute Nachrichten: Mit dem Abbau der Gerüste ist der Rohbau des südlichen Teilbauwerks weitgehend fertiggestellt. In den nächsten Wochen soll mit der Abdichtung des Bauwerks der Bau der Fahrbahn (A6 Richtung Mannheim) begonnen werden. Hintergrund ist, dass der Neubau in Etappen abläuft. Zunächst hat sich die Autobahn GmbH mit den Bauarbeiten auf die Südseite der Anschlussstelle konzentriert; sind die Arbeiten dort abgeschlossen, wandern sie auf die Nordseite und der Verkehr wird auf die Südseite umgelegt.

Dieser Seitenwechsel ist für das Frühjahr vorgesehen. Ohne eine erneute Vollsperrung wird es dann aber erneut nicht gehen. „Die nächste Vollsperrung der L523 steht voraussichtlich für Ende April 2026 an“, erklärt die Autobahn GmbH. Das genaue Datum steht aber noch nicht fest und soll noch gesondert mitgeteilt werden. Die Behelfsbrücke auf der Nordseite der Anschlussstelle, über die aktuell der Verkehr fließt, wird dann im Zuge des Seitenwechsels abgerissen und macht die Vollsperrung notwendig.