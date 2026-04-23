Auf der Landstraße zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim gibt es bald kein Durchkommen. Auch die A6 ist betroffen. Welche Strecke der Verkehr dann nehmen soll.

Die Landstraße zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim wird erneut komplett gesperrt, diesmal allerdings nur kurz. Auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Frankenthal-Nord ist die L523 voraussichtlich von Freitag, 24. April, 21 Uhr, bis Samstag, 25. April, 22 Uhr, geschlossen. Grund ist der Abbau und Abtransport der Behelfsbrücke auf der Nordseite der Anschlussstelle.

Auch der Verkehr auf der A6 ist betroffen. Die Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle können in dieser Zeit ebenfalls nicht befahren werden. Wie bei den bisherigen Sperrungen wird der Verkehr über die Anschlussstelle Ludwigshafen-Nord und das Autobahnkreuz Frankenthal umgeleitet.

Mehr zur Baustelle A6/L523

A6-Brückenneubau bei Frankenthal: Seitenwechsel steht bevor

Vollsperrung bei Frankenthal: Wenn aus Kleinniedesheim „Kleinheidesheim“ wird

150 Tonnen Stahl: So lief der Einbau der Behelfsbrücke an der A6

Die Verkehrsführung auf der L523

Laut der Autobahn GmbH bedeutet das im Einzelnen: Der Verkehr auf der L523 aus Richtung Frankenthal mit Fahrtziel Bobenheim-Roxheim fährt an der Anschlussstelle Frankenthal-Nord auf die A6 in Richtung Mannheim auf, wechselt an der Anschlussstelle Ludwigshafen-Nord die Fahrtrichtung und fährt bei Frankenthal-Nord auf die L523 nach Bobenheim-Roxheim ab. Der Verkehr aus der Gegenrichtung mit Fahrtziel Frankenthal fährt auf die A6 in Richtung Saarbrücken auf, wechselt am Autobahnkreuz Frankenthal die Fahrtrichtung und fährt an der Anschlussstelle Frankenthal-Nord nach Frankenthal ab.

Für den langsam fahrenden Verkehr ist eine Umleitung über Beindersheim sowie Groß- und Kleinniedesheim eingerichtet. Radfahrer nutzen weiterhin die Umleitung über die A6-Unterführung bei Frankenthal-Mörsch.

Der Blick geht nach Norden Richtung Bobenheim-Roxheim: So sieht es aktuell an der Baustelle an der L523 und an der A6 zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim aus. Foto: Alessandro Balzarin

So läuft es auf der A6

Wer auf der A6 in Richtung Saarbrücken unterwegs ist, nutzt während der Sperrung der Abfahrt nach Frankenthal die Umleitung über das Kreuz Frankenthal. Dort ab- und in Richtung Mannheim wieder auffahren, dann an der Anschlussstelle Frankenthal-Nord auf die L523 nach Frankenthal abfahren. Wer auf der A6 in Richtung Mannheim will, nutzt während der Sperrung der Abfahrt nach Bobenheim-Roxheim die Umleitung über die Anschlussstelle Ludwigshafen-Nord. Dort die Fahrtrichtung wechseln und an der Anschlussstelle Frankenthal-Nord auf die L523 nach Bobenheim-Roxheim abfahren.

Die Umleitungen für die gesperrten Auffahrten in Richtung Mannheim (aus Bobenheim-Roxheim) beziehungsweise Saarbrücken (aus Frankenthal) erfolgen ebenfalls über das Kreuz Frankenthal sowie die Anschlussstelle Ludwigshafen-Nord. Dafür muss an der Anschlussstelle Frankenthal-Nord zunächst entgegen der gewünschten Richtung auf die A6 aufgefahren und dann am Kreuz beziehungsweise an der Anschlussstelle gedreht werden, wie die Autobahn GmbH mitteilt.