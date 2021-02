Drei hintereinander fahrende Autos sind am Mittwochmittag auf der L523 in Worms aufeinander geprallt. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, waren die Fahrzeuge von der Ludwigstraße stadtauswärts in Richtung Ludwigshafen unterwegs, als ein vorausfahrendes Auto unvermittelt sehr stark abbremste und verkehrswidrig an der Einmündung B9/L523 nach rechts in Richtung Scheidtstraße abbog. Der nachfolgende Pkw musste dadurch ebenfalls stark bremsen, woraufhin die beiden nachfolgenden Autofahrer jeweils auf den Vorausfahrenden aufprallten. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ein Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 36-jährige Fahrerin des ersten Wagens, die den Unfall ausgelöst hatte, war einfach weitergefahren. Sie konnte jedoch laut Polizei später von einer Streife kontrolliert werden.