Mit der Erkenbert-Grundschule und der Kindertagesstätte Gotthilf-Salzmann-Straße sollen zwei weitere Einrichtungen Lüftungsanlagen bekommen. Der Bund habe dafür am Dienstag rund eine halbe Million Euro zugesagt. Das teilt die Verwaltung mit. Mit dem Fördergeld sollen corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen in Häusern finanziert werden, in denen Kinder unter zwölf Jahren betreut werden, weil ihnen in absehbarer Zeit kein Impfangebot gemacht werden könne. In der Grundschule würden 20 Räume ausgerüstet, in der Kita sollen es zehn sein. Ein Fachbüro soll jetzt mit Planung, Ausschreibung und Baubegleitung beauftragt werden. Für die Umsetzung habe man maximal ein Jahr Zeit.

Bisher seien 19 Lüftungsanlagen für drei Schulen – Andreas-Albert-Schule, Grundschule Mörsch und Albert-Schweitzer-Schule – angeschafft worden. Das teilt die Stadt auf Anfrage mit. Es handle sich um mobile Raumlüftungsgeräte für Räume, die nicht ausreichend belüftet werden können.