Die für den Herbst erhoffte Lieferung von raumlufttechnischen Anlagen für die Erkenbert-Grundschule verzögert sich weiter. „Der neue avisierte Liefertermin ist im Frühjahr 2023“, teilt die Pressestelle der Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Die Schule sollte mit der Kindertagesstätte Gotthilf-Salzmann-Straße (Studernheim) als Referenzobjekt dienen, um den Einsatz der Lüftungsgeräte im Alltag zu testen, bevor möglicherweise weitere Eiinrichtungen in Frankenthal damit ausgerüstet werden. Mit der neuerlichen Verzögerung ist klar: Vor einer möglichen neuen Welle mit Corona-Infektionen in der anstehenden kalten Jahreszeit wird das nun nichts mehr. In der Erkenbertschule waren mit Blick auf die Installation von Standgeräten in Klassenräumen bereits die dafür erforderlichen Ein- und Auslässe in die Fenster eingebaut worden. Finanzieren möchte die Stadt die rund 660.000 Euro teure Anschaffung über ein Förderprogramm des Bundes. Weil sich die Ankunft der Geräte nun für beide Referenzobjekte verzögert, sei die Frist vom Zuschussgeber verlängert worden.