Zweimal hat die Verwaltung den Einbau Corona-gerechter Raumluft-Anlagen in der Kindertagesstätte Gotthilf-Salzmann-Straße in Studernheim ausgeschrieben. Beide Male ohne Erfolg. Laut Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) gingen keine Angebote von Fachfirmen ein. Als einen Grund nennt Knöppel die schwierige Marktlage. Die Preisbindung der Hersteller sei deutlich kürzer geworden. Doch die Zeit drängt: Um die bewilligte Förderung von 80 Prozent der Kosten zu bekommen, muss die Stadt die Arbeiten bis 5. Dezember abrechnen. Man habe nun gezielt Unternehmen angeschrieben. Einige hätten signalisiert, ein Angebot abzugeben. Der Einbau soll in der Zeit zwischen Mitte August und Ende September erfolgen. Als erste Frankenthaler Schule wird die Erkenbert-Grundschule im Mai in größerem Umfang mit raumlufttechnischen Anlage ausgestattet, die einen zusätzlichen Schutz vor möglichen Infektionen mit dem Coronavirus bieten sollen.