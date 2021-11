In der Unterführung der Adam-Opel-Straße wurde am Sonntag eine Löwen-Statue gefunden. Die Polizei vermutet, dass bislang unbekannte Täter die Skulptur gestohlen und an den Fundort gebracht haben. In der Unterführung seien außerdem etliche Glasscherben gelegen. Für ihre Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls sowie nach dem Eigentümer des Löwen. Wer etwas über den Fall weiß, kann unter Telefon 06233 313-0 anrufen oder eine E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de schreiben.