Die Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit steht vor einer personellen Veränderung: Als Nachfolger von Pater Christogonus Keke, der nach Ludwigshafen wechselt (wir berichteten), kommt Pfarrer Léonard Katchekpele nach Frankenthal. Der 38-Jährige hat bereits eine bewegte Karriere hinter sich.

Obwohl der aus Togo stammende Geistliche erst seit einem Jahr in Deutschland lebt, hat er so gut wie keine Probleme mehr mit der Sprache. „Ich habe schon als Gymnasiast in meiner Heimat Deutsch