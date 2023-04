Wer sich durch Schienenlärm gestört fühlt, kann sich bis Montag, 24. April, im Internet diesbezüglich äußern. Bis dahin läuft die erste Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Lärmaktionsplan Schiene des Eisenbahn-Bundesamts. Die Stadt ruft die Bürgerinnen und Bürger zur Mitwirkung auf. Die Beteiligungsplattform des Eisenbahn-Bundesamts findet sich unter www.laermaktionsplanung-schiene.de und ist auch auf der Homepage der Stadt unter www.frankenthal.de/lärmaktionsplan verlinkt.

Die Lärmaktionsplanung des Eisenbahn-Bundesamts sieht zwei Phasen der Beteiligung vor. In der ersten können Bürger und Kommunen die Lärmbelastung an den Schienenwegen darlegen. Nach der Auswertung veröffentlicht das Bundesamt Ende des Jahres einen Entwurf des Lärmaktionsplans. Im Anschluss können die Bürger in der zweiten Beteiligungsphase die vorgeschlagenen Maßnahmen zum Lärmschutz bewerten.