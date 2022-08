Der 25 Jahre alte Betreiber einer Shisha-Bar in der Schmiedgasse und ein 61-jähriger Anwohner der Gaststätte haben sich nach Darstellung der Polizei am frühen Sonntagmorgen gegenseitig beleidigt und bedroht – „in vielfältiger, nicht zitierfähiger Art und Weise“, wie es in der Pressemitteilung heißt. Der Streit hatte sich den Beamten zufolge gegen 0.30 Uhr Uhr an von der Bar ausgehendem Lärm entzündet und gedroht, in eine Schlägerei überzugehen. Beide Parteien seien zur Ruhe ermahnt worden. Die Streifen hätten wechselseitige Strafanzeigen der Beteiligten wegen Beleidigung und Bedrohung aufgenommen. Hinweise möglicher Zeugen an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.