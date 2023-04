Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Badmintonsport der Spitzenklasse bekommen die Zuschauer in der Frankenthaler Halle Am Kanal am 12. September zu sehen. Dann stehen sich dort Vize-Europameister Deutschland und Schottland gegenüber. Jetzt ist der Vorverkauf angelaufen.

Deutschland gegen Schottland – das war eigentlich schon im April 2020 in Frankenthal geplant gewesen. Damals machte die Pandemie dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung. Jetzt sollen die Federbälle