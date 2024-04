Weil in der Kurzen Straße die Hausanschlüsse überprüft werden, muss die Fahrbahn von Dienstag, 2. April, bis Freitag, 5. April, tagsüber vorübergehend voll gesperrt werden. Wie die Verwaltung berichtet, kann die Straße in der Innenstadt an diesen Tagen jeweils von 8 bis 15 Uhr nicht befahren werden. Da mit Behinderungen zu rechnen ist, bittet die Stadt um Beachtung und Verständnis.