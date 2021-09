Am Dienstag, 21. September, startet der nächste Laufkurs des Präventivprojekts „Aktiv für die Seele“ des Bündnisses für seelische Gesundheit in Frankenthal. Laut Veranstalter richtet sich der Kurs sowohl an Menschen, die bereits von seelischen Krisen wie Depressionen und Angsterkrankungen betroffen waren, als auch an alle, die diesen vorbeugen möchten. Für die Teilnahme ist keinerlei sportliche Fitness erforderlich. Der Laufkurs kostet pro Person einmalig 100 Euro, Teilnehmer mit einer Frankenthaler Ermäßigungskarte zahlen 30 Euro. Der Kurs findet wöchentlich dienstags um 17 Uhr statt und dauert zwölf Wochen. Treffpunkt ist am Strandbad in Frankenthal. Die Anmeldung ist per E-Mail oder telefonisch unter 0621 7628145 oder 0176 42593733 möglich.

Das Bündnis beruft sich auf Studien, unter anderem der Universität Koblenz-Landau, nach denen regelmäßiger Ausdauersport in der Natur das seelische Wohlbefinden nachhaltig verbessert. Das Projekt wird von der kommunalen Bürgerstiftung der Stadt Frankenthal unterstützt.