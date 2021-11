Tipps und Tricks für Anfänger in Sachen Rollstuhlfahren gibt es am 13. November in der Halle Am Kanal. Laut Veranstalter geht es um Alltagstraining und Rollstuhlsport.

Von 9.30 bis 16 Uhr zeigt Inklusionspädagoge Holger Kranz von der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Förderung des integrativen Sports laut Veranstalter Techniken, richtiges Sitzen und Positionieren beim Rollstuhlfahren. Der Workshop ist eine Kooperationsveranstaltung des Landesverbandes der Deutschen Multiplen Sklerose Gesellschaft Rheinland-Pfalz (DMSG), der Beauftragten für die Belange behinderter Menschen der Stadt Frankenthal und der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Förderung des integrativen Sports.

Das Programm beinhaltet laut Ankündigung Fahr- und Alltagstraining, Rollstuhlsport- sowie Möglichkeiten, die den Gebrauch des Rollstuhls verbessern. Dabei kommt auch der Austausch mit anderen Betroffenen nicht zu kurz.

Der Workshop kostet für DMSG-Mitglieder fünf Euro, für Nichtmitglieder zehn Euro. Verpflegung und Getränke müssen selbst mitgebracht werden. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 06131 604704 oder 06233 89663 sowie per E-Mail an bastienne.bischof@frankenthal.de. Dabei muss angegeben werden, ob der eigene Rollstuhl für das Training genutzt wird.