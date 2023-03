Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der bekannte Kurpfälzer Autor Walter Landin ist am 28. Oktober unerwartet an den Folgen einer unerkannten Herzerkrankung verstorben. Landin war vor allem als Krimiautor bekannt, er schrieb auch sozialkritische Erzählungen und veröffentlichte Werke in Pfälzer Mundart. Landin hinterlässt seine Ehefrau und zwei erwachsene Kinder.

Sein letztes veröffentlichtes Buch war „Wormser Gift – Die Geschichte der Christa Lehmann“, 2020 im Worms Verlag erschienen. Darin verarbeitet Landin erstmals einen realen