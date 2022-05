Zwei Leichtverletzte gab es bei einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall mit einem nicht besetzten Auto am Sonntagnachmittag in Worms. Wie die Polizei mitteilt, startete ein 66-Jähriger im Nibelungenring versehentlich seinen Wagen, als er den Zündschlüssel aus dem Schloss ziehen wollte. Das unbesetzte Auto setzte sich in Bewegung, durchbrach einen Zaun und überquerte die zu diesem Zeitpunkt freie Bundesstraße 9, bis es nach einigen hundert Metern auf dem Festplatz zum Stillstand kam. Beim Versuch, das rollende Fahrzeug einzuholen, stürzte die 66-jährige Ehefrau und verletzte sich leicht. Der Fahrzeughalter klagte über Kreislaufprobleme als Folge des Nachlaufens. Beide kamen in ein Krankenhaus. Am Wagen, am Zaun und an einem Baum im Grünstreifen entstand den Angaben zufolge Sachschaden. Gegen den 66-Jährigen leitete die Polzei ein Bußgeldverfahren ein. Der Grund: Auch beim Ein- und Aussteigen sei darauf zu achten, andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden.