Mit einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm erinnert die Stadt Frankenthal in diesem Jahr an Kurfürst Carl Theodor von der Pfalz (1724-1799). Gleich zwei runde Jubiläen bieten Anlass zum Feiern.

Zum 300. Mal jährt sich der Geburtstag des einflussreichen Regenten, sein Todestag zum 225. Mal. Während der Herrschaft Carl Theodors ab 1742 erlebte Frankenthal eine wirtschaftliche Blütezeit, aus der unter anderem die beiden Stadttore, der Frankenthaler Kanal und das kostbare Frankenthaler Porzellan hervorgingen.

Unter dem Titel „Carl Theodor und die Fabriquenstadt“ bietet der Frankenthaler Altertumsverein nach der Premiere im Mai am Sonntag, 13. Oktober, noch eine Führung auf den Spuren Carl Theodors durch die Stadt an. Vom Treffpunkt am Haupteingang des Rathauses aus führt der Weg durch die Karolinenstraße zum ehemaligen Kanalhafen. Weitere Stationen sind der Metznerpark mit den Überresten der Wollstofffabrik sowie das Wormser Tor. Beginn ist um 14 Uhr. Die Führung ist kostenlos, um Anmeldung unter Telefon 06233 6671550 oder unter www.frankenthal.de/stadtführungen wird gebeten.

Stadtgeschichte interaktiv und kurzweilig erleben: Das ist Ziel einer Smartphone-Rallye, die die städtische Tourismusstelle mit Studierenden der Universität Mannheim entwickelt hat. Per GPS bewegen sich die Teilnehmer entlang einer festgelegten Route durch die Stadt, wobei die Stationen durch das Lösen von Rätseln oder die Beantwortung von Fragen ausfindig gemacht werden müssen. An jeder Station gibt es eine Kurzgeschichte, die über das Leben zur Zeit Carl Theodors informiert. Die Inhalte können in der App nachgelesen oder über eine Audiodatei abgespielt werden, die von Schauspielern der Jugendtheatergruppe Mannheim eingesprochen wurden. Die dazugehörigen Cartoon-Zeichnungen hat Illustratorin Lydia Worell eigens für die digitale Schnitzeljagd angefertigt.

Die App kann laut Stadt bis Sommer 2025 individuell genutzt werden. Benötigt werden ein internet- und GPS-fähiges Smartphone und die kostenfreie App „Actionbound“. Eine Spielrunde dauert rund eineinhalb Stunden, dabei wird ein Fußweg von etwa zweieinhalb Kilometern zurückgelegt. Spielen kann man in der Gruppe oder als Einzelperson. Zum Start der Rallye am Freitag, 21. Juni, 14 Uhr, will Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) die ersten Stationen mit Bürgern absolvieren. Treffpunkt ist am Haupteingang des Rathauses, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

In der Ausstellung „Das weiße Gold von Frankenthal“ können noch bis 27. Oktober im Schwetzinger Schloss Preziosen Frankenthaler Porzellans aus den Sammlungen des Erkenbert-Museums besichtigt werden. Wer mehr über Carl Theodor und seinen Einfluss auf Frankenthal erfahren und auf eine historische Entdeckungsreise gehen möchte, kann das online unter www.frankenthal.de/carl-theodor tun. Dort finden sich auch weitere Informationen und Neuigkeiten rund um das Jubiläumsprogramm.