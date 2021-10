Ein Gespräch mit Christian Patruno und André Wischnewski, den beiden Künstlern der Ausstellung „Setup“, findet am Sonntag von 15 bis 17 Uhr in den Räumen des Kunstvereins Worms statt. Beide beschäftigen sich mit Schrift, Text und Sprache: der eine malerisch, der andere skulptural.

Patruno und Wischnewski leben und arbeiten in Mannheim, und haben nach Angaben des Vereins an der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe studiert. Patruno arbeite seit einiger Zeit an einer Art Matrix, welche die konventionelle Leseart von Kunst auf den Kopf stell, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Seine gemalten Objekte entstehen ausgehend von Gedankenfetzen, die bei ihm in unterschiedlichsten Situationen aufpoppen und in einem Notizbuch festgehalten werden. Diese Schriftstücke malt er auf die Leinwand. In einer Art Mindmap entstehen dazu weiter Assoziationen, dieses Mal in Form von gemalten Gegenständen – ein Prozess mit unendlicher Fortsetzungsmöglichkeit.

Dahinter steckt auch eine intensive Auseinandersetzung des Künstlers mit der Neurowissenschaft. Patruno schlüpft als malender Künstler in die Rolle des Gehirnforschers und wirft die Frage auf: Was kann Text, was Bild nicht kann? Welche Rolle spielen bei der Betrachtung von Text gegen Bild Wahrnehmung, Gefühle und Denkprozesse? Wie verarbeitet der Betrachter das Hin und Her zwischen visualisierter Schrift und Objekt?

Das Comic als Referenzmedium

Auch André Wischnewski beschäftigt sich laut Kunstverein mit Texten. Genauer: mit akustischen Phänomenen von Sprache wie der Lautsprache. Referenzmedium ist hierbei häufig der Comic, welcher die Welt vielschichtig reflektiert. Als Bildhauer überführt er sprachliche, schriftliche oder strukturelle Versatzstücke des Comics dreidimensional in den Raum – von „Soundbooks“ aus Papier bis hin zu filigranen Raumzeichnungen aus Stahlelementen, die sich modular und individuell über die Architektur erstrecken.

In der Ausstellung widmet sich Wischnewski auch einem anderen Aspekt der Sprache: den Schriftzeichen, genauer gesagt, der Klammer. Diese wird als Symbol des Unterordnens oder Hervorhebens vielfach auch in wissenschaftlichen Disziplinen verwendet. Die Klammerzeichen werden vom Bildhauer abstrahiert, von ihrer ursprünglichen Größe losgelöst und umspannen die komplette Raumhöhe. Gleichzeitig schaffen sie Leerstellen, die vom Betrachter begehbar sind. Mehr noch: Er wird physisch wie mental Hauptakteur des Geschehens und bekommt durch die räumlichen Leerstände Freiraum für eigene Gedanken und Erzählungen. Konkret stellt sich die Frage: Was wird hier ein- oder doch ausgeklammert?

Noch Fragen?

Die Ausstellung „Setup“ ist noch bis 21. November, samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr, in den Räumen des Kunstvereins Worms zu sehen. Zur Finissage am 21. November gibt es wieder die Möglichkeit für ein Künstlergespräch. Dafür ist eine Anmeldung per E-Mail an info@kunstverein-worms.de erforderlich.