Einstimmig hat der Frankenthaler Stadtrat beschlossen, den Sportplatz in Flomersheim umzubauen. Das verspricht sich die Stadt von dem Projekt.

Der TuS Flomersheim bekommt einen Kunstrasenplatz. Nachdem der Sportausschuss und der Ortsbeirat Flomersheim im April einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst haben, segnete auch der Frankenthaler Stadtrat das Vorhaben ab.

Die Entscheidung fiel einstimmig. Für den Umbau des Sportplatzes im Vorort muss nach einer ersten Schätzung mit Kosten von rund 686.000 Euro gerechnet werden. Diese Summe wird voraussichtlich mit bis zu 50 Prozent vom Land gefördert.

Aktueller Belag: Naturrasen

Bisher wird in Flomersheim auf Naturrasen trainiert und gespielt – sofern es möglich ist. Denn das Spielfeld musste immer wieder wegen Vernässung gesperrt werden. In den Wintermonaten braucht der Naturrasen Zeit, um sich zu regenerieren; bei Frost oder Dauerregen kann er nicht genutzt werden. Die Probleme sind groß, der Verschleiß auch.

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Nach der Einschätzung der Gutachter und der Stadtverwaltung soll der Platz nach dem Umbau das gesamte Jahr über bespielbar sein, unabhängig von der Witterung. „Dadurch kann der Trainings- und Spielbetrieb verlässlich geplant und durchgeführt werden“, heißt es aus dem Rathaus. Bisher ist es so, dass der TuS notgedrungen von Oktober bis März auf den Kunstrasenplatz in Eppstein ausweicht.

Den nutzen aber auch der TSV Eppstein und der Verein DJK Sportfreunde 1924 Eppstein-Flomersheim. „Diese Zeit ist für alle Vereine eine logistische Herausforderung“, urteilt die Stadt. Die Verwaltung würdigt zudem die positive Entwicklung des TuS, der neben dem VfR Frankenthal in der Stadt die meisten Mannschaften stelle. Oder wie es Gerhard Bruder (Grüne/Offene Liste), selbst Flomersheimer und TuS-Mitglied, formuliert: „Der TuS ist ein super Verein.“