Darauf haben die Fußballer in Flomersheim sieben Jahre warten müssen: Auf den intensiv genutzten Sportplatz an der Jahnstraße kommt Kunstrasen.

Nach einer ersten Schätzung muss mit Kosten von rund 686.000 Euro gerechnet werden. Die Stadt geht davon aus, dass der Umbau des Sportplatzes mit Landesmitteln aus dem „Goldenen Plan“ bis zu einer Höhe von 50 Prozent gefördert wird. Nachdem die in den vergangenen Jahren mehrfach durchgeführten Versuche, den Naturrasen zu ertüchtigen, im Ergebnis keinen dauerhaften Erfolg brachten, führt an einem Ausbau zum Kunstrasenplatz kein Weg vorbei.

Die umfassenden gutachterlichen Expertisen sprechen eine eindeutige Sprache. Abgestellt wird dabei in erster Linie auf eine ganzjährige, weitgehend witterungsunabhängige Nutzung bei gleichzeitig deutlich höherer Belastbarkeit. Die Kapazitätsengpässe, die in den Wintermonaten insbesondere den Trainingsbetrieb der Jugendmannschaften des TuS Flomersheim erheblich einschränkten und ein Ausweichen auf andere Sportplätze notwendig machten, sind bei einem Kunstrasen so gut wie kein Thema mehr.

Ganz ohne Diskussion

Da die Dringlichkeit dieser Maßnahme – in der Reihenfolge der Sanierung der Frankenthaler Sportplätze auf Rang zwei gesetzt – außer Zweifel steht, bedurfte es in der gemeinsamen Sitzung von Sportausschuss und Ortsbeirat Flomersheim keiner größeren Diskussion, um einen einstimmigen Grundsatzbeschluss zu fassen und die Verwaltung mit der konkreten Umsetzung zu beauftragen.

„Wir tun das, was wir angekündigt haben“, erklärte Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) und bezog sich auf das vom Stadtrat beschlossene transparente Ranking. Er bewertete den Kunstrasenplatz als einzige nachhaltige Lösung und als wichtigen Schritt, um die Sportinfrastruktur in Frankenthal zukunftsfähig aufzustellen.

Seit 2019 ein Dauerthema

Auf den künftig durchgehenden Spielbetrieb in Flomersheim stellte Uwe Klodt (SPD) ab. Als Eppsteiner Ortsvorsteher begrüßte er ausdrücklich die zu erwartende „komplette Entlastung“ der Sportplätze im Vorort. „Ich freue mich schon heute auf die Einweihung“, sagte Heike Haselmaier (CDU) und lobte die Entscheidung für den Kunstrasenplatz als richtig.

Gerhard Bruder (Grüne/Offene Liste) zeigte sich mit Blick auf die „faire Analyse der Sportplätze“ positiv gestimmt und sah die Gelegenheit gekommen, beim TuS eine Flasche Sekt aufzumachen. „Im Verein freut man sich schon unheimlich“, ergänzte der Flomersheimer Ortsvorsteher Ulrich Fleischmann (CDU). Er erinnerte daran, dass die Sanierung des Sportplatzes schon seit 2019 ein Dauerthema im Ortsbeirat sei.

Wesentlich erleichtert wurde die einmütige Billigung der Verwaltungsvorlage durch einen geschickten Schachzug von OB Meyer, der kurzerhand einen Passus ersatzlos streichen ließ. Darin war ein Hintertürchen für eine Sanierung des Naturrasenplatzes offengehalten worden, falls sich der Kunstrasenausbau aus irgendwelchen Gründen nicht realisieren lassen sollte.