Wer länger nicht mehr an der Rheinpromenade in Worms war, wird sich vielleicht wundern. Verschwunden sind das Podest, auf dem einst das Schifffahrtsdenkmal stand, und auch rund 1000 Quadratmeter Asphalt. Stattdessen finden Spaziergänger dort jetzt Kriemhilds Rosengarten – samt Labyrinthweg, der in den nächsten Jahren erblühen soll.

Im kommenden Frühling, wenn die Sonne wieder vermehrt scheint und die Temperaturen milder werden, sollen die 224 Rosenstöcke, die den Labyrinthweg flankieren, zum Leben erwachen. Und damit auch das neue Kunstwerk an der Rheinpromenade, das passend zur Nibelungenstadt den Namen Kriemhilds Rosengarten trägt. Konzipiert hat das Ensemble der Wormser Künstler, Designer und Mediengestalter Eichfelder – und zwar schon 1997, als Eichfelder eine Ausstellung für das Museum der Stadt Worms im Gebäude des ehemaligen Andreasstifts entwarf. „Labyrinthe, sogenannte Trojaburgen, sind als Orte von kultischen Tänzen und Reiterspielen vielfach belegt und reichen von Griechenland bis nach Skandinavien, von den Britischen Inseln über Russland und bis nach Indien“, heißt es in Eichfelders Rosengarten-Konzept. Bei einem Wettbewerb des Wirtschaftsministeriums des Landes Rheinland-Pfalz wurde der Idee im vergangenen Jahr dann eine Fördersumme in Höhe von 150.000 Euro – also rund 90 Prozent der Kosten – zugesprochen, teilt die Stadtverwaltung mit. Das war der Startschuss für Kriemhilds Rosengarten.

Die Pflanze verbindet viel mit der Nibelungenstadt. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts hatte es in Worms einen Rosengarten gegeben. Der damalige Stadtrat hatte ihn 1903 in Anlehnung an das um 1230 entstandene Lied vom „Rosengarten in Worms“ beschlossen, in dem zwölf Recken im Rosengarten um die Ehre und um Kriemhilds Gunst kämpfen. 1904 fand das erste Rosenfest statt, bei dem Produkte rund um die Rose sowie Theater- und Musikaufführungen auf dem Programm standen. Auch das Hagen-Denkmal, das 1932 noch einmal an seinen heutigen Standort versetzt wurde, wurde im Zuge eines Rosenfests aufgestellt. 1907 stieg das letzte Rosenfest. Erst Jahre später, nämlich 1933, wurde mit dem Backfischfest ein neues, aber völlig anderes Volksfest ins Leben gerufen.

In einigen Metern Abstand zum Labyrinth wurden an der Wormser Rheinpromenade nun außerdem drei Linden gepflanzt. Sie sollen im Laufe der Jahrzehnte zu einer großen Linde zusammenwachsen, heißt es von der Stadtverwaltung. So sehe es das Konzept von Eichfelder vor. Und auch die Linde ist, wie die Rose, nicht zufällig gewählt. So spielen Linden im Nibelungenlied eine bedeutende Rolle. Unter anderem spielte sich der Kampf zwischen Siegfried und dem Drachen unter einer Linde ab. Außerdem erschlug Hagen Siegfried im Schatten einer Linde. „Die Linde ist untrennbar mit der Nibelungenmythologie verbunden“, erklärt Eichfelder die Wahl in seinem Konzept.

Die Rosen sollen im übrigen ganz in Rot erblühen. Auch dafür hat Eichfelder eine Begründung. Symbolgeschichtlich stünden Rosen für Liebe und Fruchtbarkeit, aber auch für den Tod. Die Entscheidung, ausschließlich rotblühende Rosen einzupflanzen, sei keine Geschmacksfrage, sondern vielmehr eine epische Entscheidung gewesen.