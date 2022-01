Eine Ausstellung mit neuen Werken des aus der Südpfalz stammenden und in Hamburg lebenden Künstlers und Musikers Ulli Bomans plant das Kunsthaus Frankenthal. Sie trägt den Titel „Faced Again“ und soll am Samstag, 5. Februar, eröffnet werden.

Für Ulli Bomans ist es der zweite Anlauf in Frankenthal. Schon im Frühjahr 2021 sollte im Kunsthaus seine Ausstellung „Wishflower“ zu sehen sein. Sie wurde aufgebaut, wegen der Beschränkungen in der Corona-Pandemie konnte sie aber kein einziger Besucher sehen. „Faced Again“ baut auf der Vorgängerausstellung auf und entwickelt sie weiter. Unter anderem soll eine Serie von Collagen zu sehen sein, die Bomans verschiedenen „Despoten der Weltbühne“ von Putin bis Trump widmet – und ihrem „machthungrigen Wirken, an dem sich die Welt entzündet“, wie es in der Ankündigung heißt. Ein zweiter Teil der Ausstellung ist für die Serie „Facer“ reserviert, die er im vergangenen Jahr in seinem Atelier im südpfälzischen Klingenmünster entwickelt hat: Er nahm Porträts von Freunden auf, verfremdete sie, zerriss sie und setzte sie neu zusammen. Auch ältere Werke werden gezeigt.

Die Ausstellung soll bis Sonntag, 6. März, im Kunsthaus Frankenthal am Mina-Karcher-Platz 42a zu sehen sein. Geöffnet ist es mittwochs bis samstags von 14 bis 18 und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Die Vernissage findet am Samstag, 5. Februar, 19 Uhr, statt. Die Laudatio hält Tobias Kegler vom Galerieverein Leonberg.