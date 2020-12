Weil das Kunsthaus Frankenthal Corona-bedingt geschlossen ist, kann die aktuelle Ausstellung „Wishflower“ von Ulli Bomans derzeit nicht besichtigt werden. Interessierte können sich auf dem YouTube-Kanal der Stadt ein Video mit Impressionen der Schau ansehen.

Ein zentrales Element in Bomans Schaffen ist die Collage. Wie das Kunsthaus mitteilt, verarbeitet der gebürtige Kandeler in der Werkserie „Snippets“ Fragmente, die er auf Reisen in Metropolen wie Belgrad, Mexico City, Tel Aviv, Lissabon, Los Angeles oder Ramallah gesammelt hat. Diese verdichtet der Künstler zu opulenten Gesamtbildern. Die Stadt wird so nicht nur abgebildet, durch die physische Präsenz der Fundstücke wird sie tatsächlich verkörpert.

In anderen Serien widmet sich Bomans der Umgestaltung von Gesichtern. In „Horny Goat Weed“ lässt er die Porträts von US-Präsident Donald Trump und des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un aufeinanderprallen und sich wechselseitig durchdringen. Diese Décollage wurde bereits vor zwei Jahren in der Ausstellung „Zerreißprobe“ der Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler (APK) gezeigt. Auch im Werkzyklus „Face It“ wird die Collage zur Décollage, wobei es hier farbenfroher und harmonischer zugeht. Das Ausgangsmaterial stammt von Fotoporträts, die Bomans in seinem Freundeskreis selbst aufgenommen hat.

Großformatige Collagenserien

Mit seinen großformatigen Collagenserien ist Bomans, der an der Kunstschule der Villa Wieser in Herxheim und an der Kunsthochschule Kassel freie Kunst bei Dorothee von Windheim und Alison Knowles studiert hat, in Galerien und Ausstellungen in Bremen, Hamburg und Detroit vertreten. Er hat an internationalen Performance-Projekten mitgewirkt.

Falls es die Corona-Situation in der zweiten Januar-Hälfte zulassen sollte, wird der Künstler am 24. Januar 2021 um 14.30 und 16 Uhr unter Einhaltung der gültigen Hygiene- und Abstandsregeln zwei kostenlose Führungen anbieten. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Voranmeldung gebeten per E-Mail an art@ullibomans.com. Sobald das Kunsthaus wieder öffnen darf, kann die Ausstellung bis Sonntag, 14. Februar, vor Ort besucht werden.

Im Netz