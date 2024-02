Professionelle Gastronomen, aber auch Vereine will die Stadt bei ihrer Suche nach einem Caterer für die die zweite Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Kunsthaus Beats“ ansprechen. Die „White Edition“ findet am Sonntag, 4. August, von 15 bis 20 Uhr im Garten des Kunsthauses Frankenthal statt. Für die Musik sorgen DJ AL.FONKS (Christian Stockert) und ein Überraschungsgast. Bewerber für das Catering müssten in der Lage sein, 500 bis 700 Besucher mit alkoholischen und alkoholfreien Getränken wie Wein, Bier, Schorle, Softdrinks und Aperol zu versorgen. Gläser, Kühlmöglichkeiten, sieben Bierzeltgarnituren und zehn Stehtische müssten ebenso gestellt werden wie mindestens fünf Mitarbeiter für den Ausschank. Interessenten können ihre Bewerbung inklusive Referenzen über bereits durchgeführte Veranstaltungen und unter Nennung eines Ansprechpartners für Rückfragen bis 31. März per E-Mail an kultur@frankenthal.de richten. Für Rückfragen steht der Bereich Kultur und Sport unter 06233 89456 oder per E-Mail an kulturundsport@frankenthal.de zur Verfügung.