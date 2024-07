Im Frankenthaler Kunsthaus wird am Sonntag, 4. August, ganz in Weiß gefeiert. Dann findet im Garten unter dem Motto „White Edition“ die zweite Auflage der „Kunsthaus Beats“ statt. Der Dresscode sieht natürlich weiße Kleidung vor. Der Eintritt ist frei. Wie die Stadt weiter berichtet, sorgt von 15 bis 20 Uhr DJ AL.FONKS alias Chris Stockert für Musik. Unterstützt wird er von Saxofonist Jan Beiling, der bekannt ist durch seine Auftritte im Tigerpalast Frankfurt und in der Nachtshow des Fernsehsenders RTL. Außerdem stand er laut Pressemitteilung unter anderem bereits mit Robert Palmer, Percy Sledge, Tom Jones und Jermaine Jackson auf der Bühne. Unterhalten werden die Partygäste zudem von den Tänzerinnen der Formation Dreamotionz. Für Speisen und Getränke sorgen der Cateringservice Laras Kantinchen aus Ludwigshafen und Exexevent aus Bobenheim-Roxheim.

Während draußen gefeiert wird, kann im Kunsthaus die aktuelle Ausstellung „Pöhnix“ besichtigt werden. Künstlerin Nadine Ajsin beantwortet Fragen zu ihren großformatigen Gemäldefotografien, die Züge des Symbolismus sowie Elemente der Pop-Art aufgreifen und den Betrachter in traumartige Szenerien und an fantastische Orte entführen. Ajsin malt ausschließlich mit Lebensmittelfarbe. Mehr zur Veranstaltung und zur Ausstellung gibt es im Internet unter www.frankenthal.de/kunsthaus.